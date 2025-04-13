غارة إسرائيلية تستهدف مستشفى المعمداني في مدينة غزة

استهدفت غارة إسرائيلية مستشفى المعمداني في مدينة غزة، مما أثار حالة من الرعب وأجبر المرضى والعاملين فيه على مغادرته.

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تقرير: أنس الشريف

المصدر : الجزيرة