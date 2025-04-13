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غارة إسرائيلية تستهدف مستشفى المعمداني في مدينة غزة

استهدفت غارة إسرائيلية مستشفى المعمداني في مدينة غزة، مما أثار حالة من الرعب وأجبر المرضى والعاملين فيه على مغادرته.

تقرير: أنس الشريف

13/4/2025
المصدر : الجزيرة