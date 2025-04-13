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مدة الفيديو 02 دقيقة 04 ثانية
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02:04
غارة إسرائيلية تستهدف مستشفى المعمداني في مدينة غزة
استهدفت غارة إسرائيلية مستشفى المعمداني في مدينة غزة، مما أثار حالة من الرعب وأجبر المرضى والعاملين فيه على مغادرته.
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تقرير: أنس الشريف
13/4/2025
المصدر : الجزيرة