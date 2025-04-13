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خسائر تاريخية في بورصة فرانكفورت

منذ إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على السلع الألمانية، بدأت بورصة فرانكفورت تتكبد خسائر وصفت بالتاريخية.

تقرير: أحمد الطيبي

13/4/2025
المصدر : الجزيرة