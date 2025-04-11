مفاوضات نووية مرتقبة بين إيران وأميركا في عُمان وسط تصعيد متبادل

أكد مصدر إيراني للجزيرة جدية بلاده وتعاملها البَناء في المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة يوم السبت في العاصمة العُمانية مسقط، مشددا على أن تفكيك برنامج تخصيب اليورانيوم أو إيقافه “خط أحمر”.

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وتتباين مواقف الطرفين حول طبيعة المفاوضات، إذ تؤكد واشنطن أنها مباشرة بينما يصر الإيرانيون على أنها غير مباشرة. كما تصر إيران على حصر المباحثات في البرنامج النووي، في حين تطالب واشنطن بتضمين الصواريخ الباليستية الإستراتيجية.

الصاداق البديري

المصدر : الجزيرة