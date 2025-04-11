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مصادر طبية: 18 شهيدا جراء قصف إسرائيلي على غزة

أفادت مصادر طبية للجزيرة بأن 18 فلسطينيا استشهدوا عقب غارات إسرائيلية على مناطق متعددة في قطاع غزة، منذ فجر اليوم الجمعة.

 

 

11/4/2025
المصدر : الجزيرة