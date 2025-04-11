الصين ترد على التعريفات الأميركية برفع رسومها الجمركية إلى 125%

أعلنت الصين رفع الرسوم الجمركية على جميع الواردات الأميركية من 84% إلى 125%، في تصعيد جديد ضمن الحرب التجارية بين البلدين.

وأوضحت وزارة المالية الصينية أن المنتجات الأميركية أصبحت غير قابلة للتسويق في السوق الصينية تحت هذه الرسوم، مؤكدة أنها لن تستمر في مطابقة أي زيادات مستقبلية في الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة.

يأتي ذلك بعد أن رفعت واشنطن الرسوم الجمركية على الواردات الصينية إلى 125%، إضافة إلى رسوم إضافية بنسبة 20% فرضتها في وقت سابق من العام.

تقرير: شيماء جو إي إي