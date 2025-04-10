نذر كارثة صحية بغزة جراء نقص حاد بالأدوية والمستلزمات الطبية

حذرت وزارة الصحة في قطاع غزة من كارثة صحية وشيكة بسبب النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأفادت الوزارة -في بيان- أن 37% من قائمة الأدوية الأساسية نفدت بالكامل، فيما وصل رصيد 59% من المستهلكات الطبية إلى الصفر.

وتأثر بهذا النقص نحو 80 ألف مريض بالسكري و110 آلاف مريض بضغط الدم لا تتوفر لهم أدوية في مراكز الرعاية الأولية، كما أن 54% من أدوية السرطان وأمراض الدم غير متوفرة، مما يهدد حياة آلاف المرضى في ظل استمرار الأزمة.