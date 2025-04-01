حكم قضائي يمنع مارين لوبان من الترشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية

تغادر زعيمة أقصى اليمين في فرنسا مارين لوبان سباق الرئاسة بعد قرار قضائي وُصف بالمفاجئ بسجن زعيمة اليمين 4 سنوات بينها سنتان نافذة،

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وتغريمها ومنعها بأثر فوري من تولي مناصب عامة لمدة 5 سنوات. من جهتها اعتبرت لوبان قرار المحكمة بمنعها من تولي أي منصب عام لمدة 5 سنوات قرارا سياسيا يخرق أسس دولة القانون ويصادر أصوات ملايين الناخبين الفرنسيين. وأعربت لوبان عن أملها في نجاح مساعيها للطعن في الحكم رغم صعوبة الأمر. تقرير: حافظ مريبح

المصدر : الجزيرة