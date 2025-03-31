تشييع جثامين 14 شهيدا من الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطينيين بخان يونس

شيع فلسطينيون جثامين مسعفي الدفاع المدني والهلال الأحمر الفلسطيني الذين استشهدوا في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وكان المسعفون، وهم 9 من عناصر ضباط الإسعاف و5 من عناصر وطواقم الدفاع الوطني الفلسطينية، في مهمة إنسانية بالتنسيق مع منظمات دولية أبرزها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، حيث ذهبوا لإجلاء مصابين وانتشال جثامين جراء قصف إسرائيلي عنيف على حي تل السلطان.

وبحسب مسؤولين في الهلال الأحمر الفلسطيني، فهناك دلائل واضحة أن قوات الاحتلال أعدمت هذه الطواقم رغم معرفتها المسبقة بأنها طواقم تابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

تقرير: هشام زقوت