انتشال جثامين فرق الهلال الأحمر والدفاع المدني المفقودين غربي رفح

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، مساء الأحد، العثور على 15 جثمانا تعود إلى 9 مسعفين من الهلال الأحمر و5 من الدفاع المدني وموظف تابع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وجاء الإعلان بعد 8 أيام من فقدان أثر الطاقم بأكمله في حي تل السلطان غربي مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة)، في حين نُقلت الجثامين إلى مجمع ناصر الطبي في خان يونس.

وقال رئيس لجنة المتابعة بالدفاع المدني في غزة للجزيرة إن الاحتلال الإسرائيلي قتل طواقم المسعفين وجرف جثامينهم ودفنها برفح، واصفا ما جرى بأنه إعدام ميداني لطواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر.

تقرير: هاني الشاعر