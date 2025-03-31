اتفاقيات جنيف تؤكد إلزامية حماية المسعفين أثناء النزاعات المسلحة

كشف الدفاع المدني في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي أعدم ميدانيا 15 عنصرا من أفراد الدفاع المدني والهلال الأحمر في حي تل السلطان غربي مدينة رفح (جنوبي قطاع غزة)، وجرف جثامينهم.

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وتنص الاتفاقيات الدولية -وفق هذا التقرير- على إلزامية حماية المسعفين والعاملين في المجال الطبي أثناء النزاعات المسلحة. وتستند هذه الحماية القانونية بشكل أساسي على اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949، والبروتوكولات الإضافية لها إلى جانب نظام روما الأساسي.

المصدر : الجزيرة