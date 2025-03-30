ترامب يعود لسياسة "الاتفاق أو الحرب" مع إيران

بعد شهرين من عودته للبيت الأبيض، استأنف الرئيس الأميركي دونالد ترامب لغة التهديد مع إيران، محذرا من فرض رسوم جمركية أو شن هجمات عسكرية إذا لم تتوصل طهران لاتفاق بشأن برنامجها النووي.

وكشف ترامب عن وجود مباحثات جارية بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين، في حين أشار الرئيس الإيراني إلى رفض المفاوضات المباشرة مع إمكانية مواصلة المحادثات غير المباشرة.

وتحرك واشنطن قطعا حربية باتجاه المنطقة، في عودة واضحة لسياسة "الضغط الأقصى" التي اتبعها ترامب خلال ولايته الأولى.

تقرير: صهيب العصا

قراءة: جعفر سلمات