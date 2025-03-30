إسرائيل تمضي في تنفيذ مشروع "القدس الكبرى" الاستيطاني

تواصل إسرائيل تنفيذ مشروع “القدس الكبرى” الاستيطاني، الذي يهدف إلى ربط مدينة القدس بشقيها الشرقي والغربي بالمستوطنات المحيطة بها.

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وتستعرض هذه الخريطة التفاعلية المشروع الاستيطاني الإسرائيلي الحالي، الذي يركز على ربط مستوطنة معاليه أدوميم بالقدس عبر شق نفق. وتشمل المستوطنات المستهدفة للربط مجمع "غوش عتصيون" بين بيت لحم والخليل، ومستوطنة "جفعات زئيف" شمال شرق القدس. ورغم أنها مشاريع صغيرة، فإنها تشكل مخططا إستراتيجيا كبيرا لتوسيع القدس وضم أراضٍ من الضفة الغربية المحتلة. تقديم: صهيب العصا

المصدر : الجزيرة