صور حصرية للجزيرة توضح سيطرة الجيش على مطار الخرطوم الدولي

أعلن الجيش السوداني أمس الأربعاء استعادة السيطرة الكاملة على مطار الخرطوم الدولي بعد نحو عامين من سيطرة قوات الدعم السريع عليه.

وتُظهر صور حصرية لقناة الجزيرة من داخل المطار -الذي يقع في الجهة الشرقية الشمالية من العاصمة- حجم الدمار الذي لحق بصالات المغادرة والوصول جراء المعارك المستمرة منذ 15 أبريل/نيسان 2023.

ولا تزال أصوات المدافع والرشاشات تُسمع في محيط المطار، حيث يواصل الجيش عمليات تمشيط الشوارع المحيطة بالمنطقة.

وبهذه السيطرة يكون الجيش قد أحكم قبضته على مناطق شرق العاصمة الخرطوم كافة.

تقرير: حسن رزاق