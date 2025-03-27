تواتر التحذيرات من حرب أهلية في إسرائيل

تعيش إسرائيل على صفيح ساخن إثر أزمة سياسية متصاعدة ناجمة عن إصرار اليمين بزعامة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو على إقالة رئيس الشاباك رونين بار والسيطرة على “الجهاز القضائي في الدولة”.

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واستضاف برنامج "مسار الأحداث" -في حلقته بتاريخ 27 مارس/آذار 2025- الأكاديمي والخبير في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، وأستاذ العلوم السياسية بالجامعة العبرية في القدس مئير مصري، والكاتب والباحث السياسي الإسرائيلي يؤاف شتيرن لمناقشة التداعيات المرتقبة. تقديم: عبد السلام محمد

المصدر : الجزيرة