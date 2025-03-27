بدء تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا

بدأت اليوم أولى خطوات السلام بين روسيا وأوكرانيا من البحر الأسود، حيث دخل حيز التنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار يشمل البحر ومنشآت الطاقة بين الجانبين للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب قبل أكثر من 3 أعوام.

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يأتي الاتفاق عقب مباحثات عقدت في السعودية بين الجانبين الأميركي والأوكراني من جهة، والأميركي والروسي من جهة أخرى. وتقوم القوات البحرية حاليا بتنفيذ دوريات للتحقق من تنفيذ الاتفاق وتأمين مسارات الحبوب، بينما تبقى الخطوة قيد التجربة والتحقق. تقرير: حسان مسعود

الصادق البديري

المصدر : الجزيرة