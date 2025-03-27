الجيش السوداني يستعيد السيطرة على الخرطوم ويدخل القصر الرئاسي
أعلن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان استعادة الجيش السوداني السيطرة الكاملة على العاصمة الخرطوم، مؤكدا ذلك من داخل القصر الرئاسي بقوله: “الخرطوم الآن حرة”.
ويأتي هذا التطور بعد سلسلة من الانتصارات العسكرية بدأت نهاية سبتمبر/أيلول الماضي بالسيطرة على الجسور الواصلة بين مدن الخرطوم الثلاث، تلاها حسم معركة جبل موية في ولاية سنار منتصف أكتوبر/تشرين الأول، ثم السيطرة على ود مدني، عاصمة ولاية الجزيرة.
تقرير: أحمد جرار
27/3/2025
المصدر : الجزيرة