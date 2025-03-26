قضية المراسلة السرية على تطبيق سيغنال أمام مجلس الشيوخ الأميركي

قال مستشار الأمن القومي الأميركي مايكل والتز لشبكة فوكس نيوز إنه يتحمل المسؤولية الكاملة عن إضافة صحفي إلى مجموعة دردشة في تطبيق سيغنال.

وأضاف أنه لم يلتق الصحفي الذي أضيف إلى مجموعة الدردشة، وأنه لم تكن هناك معلومات سرية في المحادثة، ويفضل عدم الكشف عنها. وضمن تفاعلات القضية، دعا مشرعون ديمقراطيون كبار المسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى الاستقالة. وشهدت مديرة المخابرات الوطنية تولسي غابارد، أمام لجنة المخابرات بمجلس الشيوخ بأنه لم تتم مشاركة أي مواد سرية في الدردشة الجماعية على تطبيق سيغنال للمراسلة المشفرة.

تقرير: ناصر الحسيني