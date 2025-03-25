استمرار المظاهرات احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول

تواصلت المظاهرات التي دعت إليها المعارضة التركية في عدة مدن احتجاجا على اعتقال رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بتهم تتعلق بالفساد المالي ودعم الإرهاب.

وأكد زعيم حزب الشعب الجمهوري على استمرار هذه المظاهرات ووصف ما جرى بالانقلاب، بينما كرر الرئيس رجب الطيب أردوغان دعوته المعارضة للرد على الاتهامات بالفساد الموجهة لأكرم أوغلو بدلا من إثارة الشارع، كما حمّلها مسؤولية الخسائر التي تعرضت لها تركيا منذ بدء المظاهرات.

تقرير: عامر لافي