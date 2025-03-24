الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره الدموية في غزة

ناقش برنامج “مسار الأحداث” -في حلقته بتاريخ (24 مارس/آذار 2025)- استمرار الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب مجازره الدموية بقطاع غزة وتجاوز عدد الشهداء حاجز الـ50 ألفا من السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

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واستضاف البرنامج الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت عبد الله الشايجي، لمناقشة المطلوب عربيا وإسلاميا لوقف تغول إسرائيل على الدم الفلسطيني والعربي وخطط رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو التوسعية في المنطقة. تقديم: إلسي أبي عاصي

المصدر : الجزيرة