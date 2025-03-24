إدارة عسكرية إسرائيلية لتهجير الغزيين وتعزيز الاستيطان بالضفة

ناقش برنامج “مسار الأحداث” في حلقته بتاريخ 23 مارس/آذار 2025 دلالات مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) على إنشاء إدارة عسكرية تهدف إلى تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع

كذلك، ناقش تعزيز إسرائيل الاستيطان في الضفة الغربية بعد مصادقة الكابينت على اقتراح وزير المالية والوزير المسؤول عن الاستيطان بتسلئيل سموتريتش بفصل 13 بؤرة استيطانية غير قانونية في الضفة عن المستوطنات المجاورة لها، والاعتراف بها مستوطنات مستقلة.

واستضاف البرنامج الخبير بالشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى، وحسن خريشة نائب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، والكاتب والمحلل السياسي إياد القرا، لمناقشة ذلك.

تقديم: محمد كريشان