أصوات من غزة.. دوامة النزوح وصعوبة الحياة

لم ينتهِ سكان قطاع غزة من ترتيب أماكن للسكن في المناطق التي رجعوا إليها بعد الهدنة حتى عادوا إلى دوامة النزوح مجددا، دوامة باتت أكثر إرهاقا وقسوة مع غياب كل وسائل الحياة الكريمة.

المصدر : الجزيرة