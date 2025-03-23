اندلاع النيران بموقع استهدفته إسرائيل جنوب لبنان

نشرت مواقع محلية لبنانية صورا للموقع الذي قصفته إسرائيل بمدينة صور جنوب البلاد، وقالت وزارة الصحة إن قتيلا واحدا على الأقل سقط بهذه الغارة.

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المصدر : الجزيرة