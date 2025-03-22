فلسطينيون يودعون ذويهم في مستشفى شهداء الأقصى

نقلت الجزيرة صور توديع بعض السكان ذويهم الذين استشهدوا في غارات شنها الاحتلال على قطاع غزة اليوم السبت، وذلك بعد نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بمنطقة دير البلح.

المصدر : الجزيرة