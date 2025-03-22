أبرز المواقع التي سيطر عليها الجيش السوداني في الخرطوم

يواصل الجيش السوداني تقدمه على قوات الدعم السريع في محاور عدة بالعاصمة الخرطوم. وأبرز المواقع التي أعلن السيطرة عليها هي قيادتا الشرطة والمخابرات العامة ومقرُ الكتيبة الإستراتيجية وبيت الضيافة.

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كما سيطر الجيش السوداني على رئاسة مباني مجلس الوزراء ووزارات الخارجية والدفاع والمالية والداخلية والنفط والمعادن، وتقع كلها وسط الخرطوم. وأحكم الجيش سيطرته أيضا على مقار إستراتيجية مثل بنك السودان، فضلا عن عدد من المستشفيات الحكومية.

المصدر : الجزيرة