غارات إسرائيلية متواصلة على غزة تحصد أرواح المدنيين

تواصل إسرائيل غاراتها الجوية على قطاع غزة لليوم الثاني، حاصدة أرواح الفلسطينيين حيث تشكل النساء والأطفال والمسنون أكثر من 70% من الضحايا.

وفي حي الصبرة جنوبي مدينة غزة، قصفت الطائرات الحربية منزل عائلة الحطاب بعدة صواريخ خلال تحضيرهم لسحور رمضان، ما أدى لاستشهاد أكثر من 30 شخصا، بينهم 14 طفلاً

وتمكنت فرق الدفاع المدني والمواطنون بإمكانيات محدودة من انتشال 8 جثامين، بينما لا يزال أكثر من 20 شهيدا تحت الأنقاض.

تقرير: مؤمن الشرافي