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انتشال مصابين ونقلهم لمستشفى المعمداني بوسط غزة

نقلت الجزيرة صور إنقاذ مصابين، من داخل بيوت استهدفها الاحتلال، ونقلهم إلى مستشفى المعمداني بوسط قطاع غزة.

 

 

20/3/2025-|آخر تحديث: 20/3/202512:51 ص (توقيت مكة)
المصدر : الجزيرة