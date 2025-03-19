الأمم المتحدة تدعو للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة بشكل عاجل

دعا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر إلى العودة لوقف إطلاق النار في غزة بشكل عاجل.

وأكد فليتشر في جلسة لمجلس الأمن بشأن منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، أن منع وصول الغذاء والماء والدواء إلى المحتاجين في غزة أمر غير مقبول ويتعارض مع القانون الإنساني الدولي. وقد ندد عدد من أعضاء المجلس باستئناف إسرائيل حربها على قطاع غزة، وطالبوا بالعودة لوقف إطلاق النار.

تقرير: بيسان أبو كويك