إسرائيل تفشل اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حركة حماس

باستئناف هجماتها على قطاع غزة، أفشلت إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار المبرم مع حركة حماس في يناير/كانون الثاني الماضي.

وجاءت هذه الخطوة تتويجا لسلوك إسرائيلي أعاق الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كانت ستشهد انسحابا كاملا للقوات الإسرائيلية من غزة وإطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء لدى المقاومة. ولن تعدم إسرائيل ذرائع لتبرير تصعيدها بغزة حيث تلقي باللوم على حماس كأنما الحركة هي من تريد التفاوض تحت النار وهي من تريد تغيير قواعد اللعبة.