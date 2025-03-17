هزة سياسية إسرائيلية بسبب إقالة رئيس الشاباك رونين بار

لا نهاية لارتدادات 7 أكتوبر على أروقة السياسة الإسرائيلية، نتنياهو يعلن إقالة رونين بار رئيس جهاز الأمن العام المعروف بجهاز الشاباك.

هزة سياسية تلو أخرى، لكنها -كما توصف- غير مسبوقة، ليس من حيث الشخصية المقالة ولا الأسلوب ولا التوقيت، وقد وضع بار شروطا لإنهاء خدماته مع تمسكه برفض الاستقالة، وقال إنه سيبقى على رأس عمله إلى أن ينجز مهمة إعادة جميع الأسرى. وطالب بار بتشكيل لجنة تحقيق مع جميع الأطراف -بمن في ذلك السياسية والحكومية ورئيس الوزراء- واعتبرها ضرورة لأمن الجمهور.

تقرير: نجوان سمري