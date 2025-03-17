الجيش السوداني يقترب من مقر القيادة العامة والقصر الرئاسي

أفادت مصادر ميدانية باقتراب الجيش السوداني من مقر القيادة العامة في العاصمة الخرطوم من جهة الغرب ومن القصر الرئاسي من ناحية الشرق، إضافة إلى بسط سيطرته على مواقع إستراتيجية.

وتأتي هذه التطورات في ظل معركة حاسمة تجري في الخرطوم، إذ تحاول قوات الجيش تضييق الخناق على قوات الدعم السريع التي تتقلص رقعة سيطرتها. وبث جنود سودانيون صورا قالوا إنها من حي الأسرة، الذي يبعد عن القصر الرئاسي كيلومترين، في وقت قالت فيه مصادر ميدانية إن الجيش استهدف القصر الرئاسي بطائرات مسيّرة.

تقرير: مصطفى أزريد