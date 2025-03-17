الاحتلال الإسرائيلي يدمر البنية التحتية للمياه في رفح ويفاقم الأزمة الإنسانية

أفاد مراسل الجزيرة رامي أبو طعيمة من منطقة تل السلطان غرب مدينة رفح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت بئر كندا ومضخات المياه التي كانت تغذي المناطق المجاورة.

وأوضح المراسل أن الاحتلال دمر أكثر من 80% من المنطقة، بما في ذلك المنازل والبنية التحتية وكذلك شبكات المياه التي لم يعد لها وجود.

وأضاف أن إغلاق معبر كرم أبو سالم منذ أكثر من 15 يوما أدى إلى تدهور الحالة الإنسانية، بسبب نقص السولار اللازم لتشغيل المضخات المتبقية وعدم وصول قطع الصيانة الأساسية.