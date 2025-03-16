عُقدت قمة افتراضية لبحث واقع الحرب وفرص السلام في أوكرانيا، وتعهّد في ختامها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بتعزيز العقوبات على روسيا لدفعها للجلوس إلى طاولة التفاوض.

من جهته، عيّن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فريقه التفاوضي بشأن وقف إطلاق النار المحتمل وطالب حلفاء بلاده بضمانات أمنية واضحة ونشر قوات في أوكرانيا. من جانب آخر، قال الكرملين إن الفرصة التي مُنحت لقوات أوكرانيا في كورسك للاستسلام لا تزال سارية، لكن الوقت ينفد.

تقرير: مريم أوباييش