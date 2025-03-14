ويتكوف في موسكو وبوتين يقبل مقترح الهدنة
وصل ستيفن ويتكوف مبعوث الرئيس الأميركي إلى موسكو في زيارة هي الأولى لمسؤول أميركي رفيع منذ تدهور العلاقات بين البلدين إثر الحرب على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
ويحمل المبعوث مقترح بوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما، سبق أن حصل على موافقة كييف خلال محادثات أميركية-أوكرانية جرت مؤخرا في السعودية.
وقبل بدء اللقاءات، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين موافقته على مقترح الهدنة، لكنه اشترط أن "يؤدي إلى سلام طويل الأمد ويزيل الأسباب الأساسية للأزمة".
14/3/2025
المصدر : الجزيرة