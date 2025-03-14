وسط ظروف إنسانية صعبة يستقبل أهالي قطاع غزة رمضان

مع مواصلة إسرائيل منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، يخيم الجوع ومرارة فقد الأحبة على موائد إفطار أهالي القطاع خلال شهر رمضان.

المصدر : الجزيرة