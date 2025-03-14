جرحى غزة يعانون آلام بتر الأطراف وسط الحرب

في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة، يعاني مئات الجرحى من صدمات نفسية وجسدية عميقة بعد فقدانهم لأطرافهم جراء القصف المتواصل.

وتقول نازحة من بيت لاهيا شمال غزة، إنها فقدت ساقها عندما تعرضت مدرسة الإيواء التابعة للأونروا لقصف مباشر، وتضيف أنها تواجه صعوبات في استخدام العكازات وتأمل بالحصول على طرف صناعي.

من جانبه، يروي محمد البحري كيف أصيب في 13 يناير/كانون الثاني حين كان يبحث عن طعام مع أصدقائه، ويقول "قامت طائرة استطلاع بقصفنا بصاروخ مباشر، استشهد أحد أصدقائي وأصبت أنا أثناء محاولتي الهرب".