أزمة الخبز تتفاقم في غزة مع إغلاق معبر كرم أبو سالم

يواجه سكان شمال قطاع غزة أزمة حادة في الحصول على الخبز نتيجة الإغلاق المستمر لمعبر كرم أبو سالم، مما أدى إلى تقليص ساعات عمل المخابز من 24 ساعة إلى بضع ساعات يوميا.

وأفاد مراسل الجزيرة محمد قريقع من أمام أحد المخابز شرق مدينة غزة أن الأهالي يضطرون للانتظار لساعات طويلة للحصول على ربطة خبز، حيث يبدأ بعضهم بالتوافد منذ الفجر.

ويأتي المواطنون من مختلف المناطق ومراكز الإيواء والخيام، وفي حال عدم حصولهم على الخبز، يضطرون لشرائه من السوق السوداء بأسعار مرتفعة.