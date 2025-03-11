هل يجوز للصحفي الميداني الإفطار نهار رمضان؟

في حلقة جديدة من سلسلة “يسألونك” عبر الجزيرة نت يجيب الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة عن سؤال فيما إذا كان يجوز للصحفي الإفطار نهار رمضان وقت التغطية الميدانية وخاصة الاقتحامات والقصف.

يقول أستاذ الفقه والأصول سابقا في جامعة القدس إن بعض الناس يظنون أن العمل في مهن شاقة يبيح لهم الإفطار نهار رمضان ومنهم الخباز والحداد وغيرهما.

أسهب عفانة في الحديث عن سماحة ويسر الدين الإسلامي وما فيه من أدلة على رفع الحرج عن الناس، لكنه يقول إن ذلك لا يعني أن يتحلل الناس من الأحكام الشرعية لأدنى مشقة تحل بهم.

وخلص إلى عدم جواز الإفطار في رمضان "إلا إذا لحق بالإنسان أذى شديد بسبب الصوم" مبينا أن "صيام رمضان فريضة لا يجوز للمكلف أن يتركها إلا لعذر شرعي".