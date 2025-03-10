ضغوط على الجامعات الأميركية لمنع الطلاب من التظاهر نصرة لغزة

اعتقلت سلطات الهجرة الأميركية الناشط الفلسطيني محمود خليل بسبب ما وصفته بدوره المباشر في مظاهرات طلابية ربيع العام الماضي للمطالبة بوقف الحرب على غزة،

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في حين قال وزير الخارجية الأميركي إنه سيتم إلغاء التأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة لمؤيدي حماس في الولايات المتحدة حتى يسهل ترحيلهم. من جهتها أعلنت وزارة العدل إلغاء 400 مليون دولار من المخصصات المالية لجامعة نيويورك، بسبب ما اعتبرته تقاعسا في مواجهة المضايقات التي استهدفت طلابا يهودا أثناء الاحتجاجات الطلابية. تقرير: ناصر الحسيني

المصدر : الجزيرة