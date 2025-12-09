الاحتلال يصعّد اقتحاماته في محافظات عدة بالضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات واسعة في محافظات عدة من الضفة الغربية المحتلة، أهمها نابلس ورام الله والخليل وبيت لحم وأريحا وطوباس.

وشوهدت آليات عسكرية وجرافة تقتحم مخيم الفارعة في طوباس التي تعيش انتشارا واسعا لجنود الاحتلال واقتحاما لعدة أحياء، وهو الحال نفسه في بلدات برقة وبيت فوريك ومخيم عسكر القديم في نابلس. التقرير يسلط الضوء على أبرز تطورات الضفة الغربية المحتلة…

المصدر: الجزيرة