الأمم المتحدة تخفّض نداءها للمساعدات الإنسانية لعام 2026

خفّضت الأمم المتحدة، حجم ميزانية المساعدات الإنسانية للعام المقبل، لتعادل فقط نصف ما طلبته في 2025، يأتي هذا بعد عزوف المانحين عن المساهمة، في وقت وصلت فيه الاحتياجات الإنسانية لمستويات تاريخية.

ووفقا للأمم المتحدة فإن هذا التخفيض الكبير سيؤدي إلى إقصاء عشرات الملايين ممن هم في أمسّ الحاجة للمساعدة. وتأتي التخفيضات لتُفاقِم التحديات التي تواجهها وكالات الإغاثة الدولية، وعلى رأسها المخاطر الأمنية التي يتعرض لها موظفوها في مناطق النزاعات، وعدم القدرة على الوصول إلى تلك المناطق.

المصدر: الجزيرة