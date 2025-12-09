إسرائيل تستبق مباحثات المرحلة الثانية من اتفاق غزة بإعلان شروطها

شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في قدرة “قوة السلام الدولية” الخاصة بقطاع غزة على تنفيذ المهام الموكلة إليها وفق خطة ترامب لإنهاء الحرب على القطاع.

لكن مهام القوة الدولية ليست المحور الوحيد الذي تبدي إسرائيل اعتراضات عليه، في وقت تنقل فيه الصحافة العبرية أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرغب في الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق قبل نهاية العام.

تقرير: سلام خضر