"مفاتيح دمشق" وثائقي للجزيرة كشف كواليس عملية ردع العدوان

سلّط الفيلم الوثائقي “مفاتيح دمشق” الذي عرضته قناة الجزيرة الضوء على التحولات التي شهدتها سوريا، وعلى تفاصيل سيطرة قوات “ردع العدوان” على العاصمة.

وذلك من خلال شهادة شخصيات شاركت في صنع هذا التحول وأبرزها، الرئيس أحمد الشرع وبعض وزرائه. وشكّل دخول قوات عمليات "ردع العدوان" دمشق فجر الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024 لحظة فارقة في تاريخ سوريا الحديث، وهي اللحظة التي احتفظ بها السوريون باعتبارها إيذانا بنهاية مرحلة وبداية أخرى جديدة.