ما هدف زيارة مايك والتز للأردن وإسرائيل؟

تؤكد وزارة الخارجية الأميركية أن زيارة المندوب الأميركي في الأمم المتحدة السفير مايك والتز إلى إسرائيل والأردن تأتي في إطار التزام واشنطن بدعم الاستقرار الإقليمي وتنفيذ خطة الرئيس ترامب الخاصة بغزة.

وتشير الخارجية إلى أن تسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع يشكل محورا رئيسيا في مباحثات والتز مع المسؤولين في عمّان وتل أبيب.

ومن المقرر أن يتفقد المبعوث الأميركي معبر كرم أبو سالم بوصفه المنفذ الرئيسي لإدخال المساعدات إلى غزة، إضافة إلى زيارة مركز التنسيق والمراقبة الأميركي في منطقة غلاف غزة حيث تنتشر قوات مراقبة وقف إطلاق النار.