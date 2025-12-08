عقوبات أميركية وروسية على المحكمة الجنائية الدولية في هولندا

قالت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية القاضية توموكو أكاني إن المحكمة تتعرض لضغوط خطيرة بعد إصدارها مذكرات توقيف على خلفية الحرب في غزة وأوكرانيا.

وقد تعرضت المحكمة الجنائية الدولية لعقوبات أميركية بعد إصدارها مذكرات توقيف دولية بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

كما استهدفت موسكو عددا من القضاة بعد إصدارها مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية حرب أوكرانيا.

تقرير: حافظ مريبح