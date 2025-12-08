سيول وانهيارات أرضية مدمّرة.. كوارث طبيعية تضرب بلدانا في آسيا
بينما تعاني مدن غرب آسيا من العطش، تتفاقم مأساة بلدان في شرقها من الفيضانات التي تسببت في تشريد ما يزيد على مليون و200 ألف شخص ومقتل نحو 1600 في حصيلة مرشحة للارتفاع.
وتحذر تقارير دولية من تكرار ما سمتها الكوارث المركّبة في نطاق زمني قصير. كما تحذر من أن أضرار الكوارث ستكون أكبر مستقبلا، في وقت تشير فيه تقديرات إلى أن إجمالي خسائر الفيضانات الأخيرة، تجاوز 20 مليار دولار. تفاصيل أكثر في تقرير عبد القادر عراضة.
Published On 8/12/2025|
آخر تحديث: 11:21 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة