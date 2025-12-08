بالفيديو.. متجر أنتيكا بالقدس يروي تاريخ سك النقود في فلسطين

في سوق البازار في البلدة القديمة بالقدس، يعرض متجر بركات للأنتيكا قطعا أثرية ومجموعة واسعة من المسكوكات التي تعود إلى مراحل مختلفة من تاريخ فلسطين.

ووفقا لصاحب المتجر والمتخصص في علم الآثار سنان بركات، فقد شهدت فلسطين منذ الفتح الإسلامي وحتى فترة الانتداب البريطاني تطورا ملحوظا في سكّ النقود، بدءا من تقليد المسكوكات البيزنطية قبل العصر الأموي مع إدخال تعديلات محدودة على رموزها وكتاباتها.

ويقول بركات -في حديثه للجزيرة نت- إنه ومع قيام الدولة الأموية، ظهرت مسكوكات إسلامية تحمل الطراز البيزنطي، قبل أن يتم تعريبها بالكامل في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان، الذي أرسى نظاما نقديا موحدا.

وخلال العصرين الأموي والعباسي، أصبحت فلسطين مركزا مهما لمدن السك، نظرا لقربها من دمشق وأهميتها الدينية والسياسية.

ومن أبرز هذه المدن القدس، التي عُرفت حينها باسم "إيليا" قبل أن يكتب عليها اسم "القدس" في عهد المأمون، إضافة إلى نابلس والرملة وغزة وطبريا وبيسان واللد وغيرها.

أصدرت هذه المدن دنانير ذهبية ودراهم فضية وفلوسا نحاسية، بعضها يحمل كتابات مثل "محمد رسول الله" وأسماء المدن ومكان الضرب.

أما في العصور اللاحقة، فلم يشهد عهد المماليك والعثمانيين سكا محليا في فلسطين، إذ استُخدمت العملات المركزية للدولتين.

ومع الانتداب البريطاني، ظهرت مسكوكات جديدة عُرفت باسم "المل"، لتشكل نهاية حقبة طويلة من تاريخ النقد في القدس وفلسطين.