بالأرقام.. معلومات تفصيلية عن فنزويلا واقتصادها
تقع فنزويلا على الساحل الشمالي لقارة أميركا الجنوبية، ويحيط بها البحر الكاريبي من الشمال والشمال الشرقي، في حين تحدها غويانا شرقا والبرازيل جنوبا وكولومبيا غربا.
ورغم تميز فنزويلا بتنوعها الجغرافي وغناها بالموارد الطبيعية فإنها تعيش أزمة اقتصادية حادة تتمثل في تضخم مفرط وارتفاع غير مسبوق في الأسعار ونقص حاد في الغذاء والأدوية، مما جعل حياة الملايين من سكانها اليومية مليئة بالتحديات والمعاناة.
Published On 8/12/2025|
آخر تحديث: 20:01 (توقيت مكة)
المصدر: الجزيرة