رسائل من القدس للمنتخب الفلسطيني في كأس العرب

عبّر رياضيون وناشطون مقدسيون عن دعمهم الكامل لمنتخب فلسطين المشارك في كأس العرب، مؤكدين أن المنتخب يمثل رسالة وطنية تتجاوز حدود الرياضة لتعكس صمود الشعب الفلسطيني وهويته.

وفي حديثه للجزيرة نت شدد اللاعب السابق في منتخب فلسطين للناشئين والأولمبي محمد أبو دية العباسي على أن ارتداء قميص المنتخب حلم لكل لاعب فلسطيني.

وأضاف أن الجيل الحالي من أفضل الأجيال التي مرت على المنتخب، وأن الفرصة سانحة لتحقيق إنجاز تاريخي.

أما حمزة فرعون -وهو لاعب سابق في منتخب الناشئين وهلال القدس- فأكد أن المنتخب قادر على إسعاد الشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة، داعيا الجماهير إلى مؤازرته بقوة.

من جانبه، اعتبر ثائر الزرو -وهو لاعب ومدرب سابق في بيت حنينا ومركز شعفاط- أن المنتخب يوجه رسالة إلى العالم بأن فلسطين موجودة رغم كل التحديات.

بدوره، قال الناشط المقدسي محمد نجم إن الأداء البطولي للمنتخب يعكس إرادة شعب يسعى إلى إيصال صوته للعالم، داعيا إلى دعم اللاعبين لتحقيق الفوز والتأهل إلى المونديال المقبل.