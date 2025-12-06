هل يتكرر سيناريو الفاشر في بابنوسة؟

تتعرض مدينة بابنوسة في غرب كردفان منذ أسابيع لحصار تفرضه قوات الدعم السريع. وقد حذرت الأمم المتحدة من استمرار الأوضاع الإنسانية في التدهور، وصولا إلى تكرار سيناريو مدينة الفاشر في ولاية شمال دارفور.

وتستهدف قوات الدعم السريع بابنوسة بالقصف المدفعي والمسيّرات الإستراتيجية، حسب بيان للجيش السوداني الذي ينفي سقوطها.

وتتميز بابنوسة بموقع حيوي وإستراتيجي يجعل السيطرة عليها عاملا حاسما في خريطة السيطرة، خاصة أن عدد سكانها لا يتجاوز 300 ألف نسمة.

ولا يمكن للجيش السوداني الوصول إلى أجزاء من دارفور أو أجزاء أخرى من كردفان بدون المرور على بابنوسة، ما يجعل سقوطها بأيدي قوات الدعم السريع قطعا لطرق إمداد رئيسة للجيش.

أما بالنسبة لقوات الدعم السريع، فإن السيطرة على بابنوسة قد يفتح لها الطريق نحو مدينة الأبيض في شمال كردفان.

